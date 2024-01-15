نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. العرض الخاص لفيلم "مقسوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة ليلى علوى اليوم الإثنين، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "مقسوم" فى إحدى سينمات 6 أكتوبر، بحضور عدد من أبطال وصناع الفيلم؛ وذلك استعدادًا لعرضه فى دور العرض السينمائى يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير، لينافس ضمن أفلام إجازة منتصف العام الدراسي.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

بوستر ليلي علوي “فيلم مقسوم ”

أحداث فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار إجتماعي كوميدي موسيقي، وتجسد ليلى علوى شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم خلال فترة التسعينيات.

فيلم جوازة توكسيك

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة ليلى علوي حاليًا تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" في مدينة الغردقة، والعمل بطولة بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

آخر أعمال ليلي علوي

وكان آخر أعمال ليلى علوى مسرحية "الصندوق الأحمر "، وحازت المسرحية على إعجاب الجمهور، وشارك فيها عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، وميمي جمال، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، ورنا رئيس، ونور إيهاب وإخراج طارق الإبياري.