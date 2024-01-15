نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سلام نجم موسم رمضان ٢٠٢٤ على إنرجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن راديو انرجي ٩٢.١ عن تعاقده مع الفنان محمد سلام، وذلك لتقديم مسلسل اذاعي في الموسم الرمضاني 2024، والمسلسل سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب وإخراج زهرة رامي.

وشهدت استديوهات انرجي وصول محمد سلام والمولفين ومخرجة العمل زهرة رامي وبحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي لتوقيع العمل الجديد.

وفي سياق آخر، تصدر الفنان محمد سلام، محرك البحث “جوجل”، مؤخرًا بعد ظهور طفلة صغيرة معه وأعتقد البعض أنها ابنته بعد انتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد سلام يكشف حقيقة الصورة المنتشرة لابنته



وكشف محمد سلام الحقيقة عبر خاصية “ ستوري” بحسابه الرسمي بموقع “ إنستجرام : "ديه بنوتة جميلة اسمها هادية جاتلي التصوير مخصوص مع باباها ومامتها من 4 سنين، عشان تتصور معايا".

وتابع حديثه: "رجاء خاص بلاش تنشروا صورتها تاني لإن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع ده، وأظن ليهم الحق كاملًا إنهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم وشكرًا".

ونشر صورة له مع الطفلة عبر خاصية "الاستوري"، معلقًا عليها: "الصورة ديه منتشرة في كل حتى على أساس إن البنوتة ديه بنتي، فيا جماعة الخير البنوتة مش بنتي والله العظيم".



مشاركة محمد سلام في مسلسل الكبير أوي



وكان قد عاد الفنان محمد سلام، إلى لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي 8، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، حيث بدأ تصوير مشاهده في العمل، استعدًادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.