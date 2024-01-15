نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللية.. أمسية “بهجة الروح” بأوبرا الاسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام أمسية بعنوان “بهجة الروح”، ضمن الفعاليات المتميزة التي تقدمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وفي إطار نشاطها الثقافي والفكري، يعدها ويقدمها الشاعر الكبير محمد بهجت وتحمل اسم “يا إسكندرية”.

كورال الغناء العربي على مسرح سيد درويش

ويتخلل الأمسية فقرات فنية يؤديها كورال الغناء العربى التابع لمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسنى وذلك في السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 15 يناير الجاري على مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية".

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بأوبرا الإسكندرية

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر نظمت حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو أحمد عامر على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية".

وتضمن البرنامج باقة مختارة من ألحان الموسيقار محمد الموجي منها موسيقى: "قارئة الفنجان، يا حلو صبح، الليالي، مستحيل، أنا من تراب، حبيبها، رسالة من تحت الماء، حيران، إيه هو ده والحلوة داير شباكها"، أداء كل من: ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، محمد الخولي، وائل أبو الفتوح، ندى غالب وولاء طلبه.

جدير بالذكر أن سلسلة الحفلات المخصصة لأعمال الموسيقار محمد الموجي، تأتي ضمن جهود إعادة إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة باعتباره أحد الملامح الهامة للإبداع المصري الخالص.