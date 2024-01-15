نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح نص كتابي لحلقات مسلسل "فريندز" للبيع بمزاد بتكلفة فلكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت نسخة من النسخ الأصلية لنص مسلسل الست كوم الأشهر Friends للبيع في مزاد علني، بقيمة تصل لـ 28،000 دولار.

ووفق ديد لاين، النصوص التي بيعت، هي نصوص تعود لحلقتين من حلقات المسلسل الشهير، وخضعت لإعادة ترميم.

ومع نهاية كل عام، يتجدد موسم بيع مقتنيات الفنانين الكبار في العالم، في عدد من المزادات العلنية، بتكلفة فلكية تتخطى الـ نصف مليون دولار في بعض الحالات.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، كانت أحدث قطعة يتم طرحها للبيع من مقتنيات الفنانين، جائزة الجرامي التي حصل عليها الراحل جون لينون عام 1972.

هذه الجائزة، طرحت للبيع في مزاد علني، بتكلفة تصل لـ 500 ألف دولار.

مذكرات ديفيد بوي

أيضًا طرحت مذكرة من المذكرات التي كان يدون بها المغني الشهير الراحل ديفيد بوي كلمات أغنياته للبيع في مزاد علني.

ووفق ديد لاين، فإن مبيعات المقنيات الأصلية الخاصة بالنجوم والمشاهير في مزادات علنية، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية.

وذكر الموقع أن المدونة التي بيعت، ضمت كلمات أصلية لأغنية Rock ‘n’ Roll Suicide، ولأغنية Suffragette City، وقد بيعت بتكلفة فلكية وصلت لـ 120 ألف دولار.

"باتمان"

وضمن سياسة استغلال ازياء اكثر الافلام تميزا في هوليوود لجني ارباح منها لصالح الاعمال الخيرية، تقرر طرح الزي الاصلي لشخصية باتمان بالافلام التي كانت من بطولة مايكل كيتون للبيع في مزاد علني.

ووفق ديلي ميل، طرح الزي للبيع، يأتي ضمن مزاد مخصص لبيع اكسسوارات أفلام هوليوود لصالح الاعمال الخيرية، هذا المزاد يتم تنظيمه بين يوم 14 وحتى 17 ديسمبر.

المزاد يحمل عنوان تسويقي رسمي هو Robots، Wizards، Heroes & Aliens: Contemporary Hollywood Auction.