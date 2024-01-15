نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل Echo يتصدر قوائم المشاهدات على "ديزني بلص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أحدث مسلسلات منصة "ديزني بلص" التابع لعالم مارفل السينمائي Echo في تصدر قوائم المشاهدات على المنصة، في عام سيخلو من أعمال مارفل السينمائية بعد موجة انتقادات شديدة وجهت لعالم استديوهات مارفل.

ووفق ديد لاين، المسلسل الجديد، هو تقديم لشخصية Echo، ومهمته الربط بين مشاريع مارفل نتفليكس مثل دير ديفل، و"ذا بانشر"، بعالم مارفل السينمائي.

وكانت أعلنت ستديوهات مارفل عن العمل التليفزيوني الجديد الذي سيطرح للعرض قريبا ضمن عالمها السينمائي المتشعب، ويطرح بعنوان Echo.

المسلسل، سيكون أول عمل مستقل بذاته تطرحه مارفل، لا يعتمد على الاستمرارية والربط مع الأعمال الأخرى كما جرت العادة بالنسبة لاستديوهات مارفل.

وسيركز المسلسل على شخصية Echo، وشخصية المجرم الشهير من قصص مارفل المصورة، "كينج بن".

أجاثا هاركنز

وكانت قد أعلنت شركة "ستدويهات مارفل" عن تصميم جديد للمسلسل المنتظر "أجثا هركنيز"، الذي يعتبر تكملة لأحداث مسلسل "واندا فيجن" ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفقًا لتقارير من ديد لاين، يأتي هذا الشعار الجديد كجزء من حملة ترويجية للمسلسل، والذي من المتوقع أن يتم عرضه خلال المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي.

والمسلسل سيكون من بطولة النجمة كاثرين هان، التي أدت دور الساحرة أجاثا هاركنز لأول مرة في مسلسل "واندا فيجن".

ديدبول 3

وفيما يتعلق بأخبار أعمال مارفل الأخيرة، تم الإعلان رسميًا عن تأجيل فيلم "ديدبول 3"، الذي كان من المفترض عرضه في 3 مايو 2024، وذلك بسبب ظاهرة الإضراب الجماعي التي شهدتها هوليوود، حيث شاركت فيها معظم نجوم السينما وكتَّاب السيناريو هناك.

وبالنسبة لشائعات مشاركة المغنية تايلور سويفت في الفيلم، رفض المخرج شون ليفي التعليق على تلك الأخبار بشكل رسمي، حيث لم يؤكد أو ينفي مشاركتها في الجزء الجديد من سلسلة "ديدبول"، الذي يشمل أيضًا نجومًا مثل رايان راينولدز وهيو جاكمان.