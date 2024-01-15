محمد رمضان يتألق في حفل افتتاح بطولة أفريقيا لكرة القدم

الرياض - محمد الاطلسي - أحيا الفنان محمد رمضان حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، حيث قدم الأغنية الرسمية للبطولة، وسط تفاعل كبير من الجمهور بملعب "الحسن وتارا" بالعاصمة أبيدجان.

ونشر رمضان صورة له على الملعب الرئيسي في عاصمة ساحل العاج أبيدجان، استعدادًا لافتتاح البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم والقارة السمراء.

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وكتب رمضان: "إن شاء الله هتشوفوني اللية 9 مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كاس الأمم الإفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة .. بسم الله هفتتحها وهختمها.. ثقة في الله نجاح".

وعلق رمضان على مشاركته في حفل افتتاح الحفل، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc، قائلاً إنه الآن يتواجد فى نفس الفندق الذي يتواجد به منتخب غانا الذي من المقرر أن يقابل منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف: "أنا موجود في الأوتيل اللي موجود فيه منتخب غانا، وفي نفس الدور عندي، مش عارف الشركة غلطت ولا إيه".

وتابع ساخراً: "أعتقد لو واخدين بالهم إني مصري هيخافوا يعملوا كده، والدور كله ريحته أبو فاس تقريبًا في علاج طبيعي في الدور مش عارف أعيش، مش عارف هل دي حاجة طبيعية لـلاعيبة الكرة ولا إيه أنا مش عارف أنام من الريحة".

وعن اختياره للأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية، قال محمد رمضان: "أنا مؤمن بحاجة اسمها قانون الجذب، إن الشيء اللي بنحلم بيه وبنسعى إليه هو كمان بيسعى لينا، وفي صلة رحم كبيرة بينا وبين الوطن العربي كله بسبب كرة القدم".