هذا ما فعلته الفنانة وفاء مكي مع أشرف زكي وسر بكائها

الرياض - محمد الاطلسي - أقامت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي مؤتمراً صحافياً في مسرح النهار بشارع قصر العيني، لإعلان ما تم إنجازه مؤخرًا فيما يتعلق بملف تشغيل النقابيين بالأعمال التليفزيونية التي يتم تصويرها حاليًا.

وحرصت الفنانة وفاء مكي على حضور المؤتمر حيث فاجأت الحضور بالصعود إلى خشبة المسرح لتقديم الشكر لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لمساندته لها في أزمتها الأخيرة.

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وبكت وفاء مكي وقبلت أشرف زكي، وتحدثت قائلة: "النهاردة جيت علشان الرجل العظيم ده، وبشكره من كل قلبي لأنه كان سند وضهر ووقف جنبي في أيام عصيبة مرت عليا، وربنا وحده اللي يعلم، وأنا مدينة بالفضل له، وأشهد الله على ذلك، وإنه كان أخ وسند وضهر وربنا اتفرج عليا في الأيام المفترجة".

وأضافت وفاء مكي: "بشكر الزمن والقدر إني بنتمي لنقابة فيها أشرف زكي كنقيب وسند وضهر، ورافع راسنا، وبقول له كتر خيرك وبشكرك من قلبي وربنا يرزقك وجزاكم عنا خير الجزاء، واللي بتعمله هيقعد في صحتك وعيالك.