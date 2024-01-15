نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي: " كنت خايف من دوري بفيلم" ليه تعيشها لوحدك".. ورغم كل الخبرات إلا إني لم أفصل بين التمثيل والاندماج الرهيب مع شخصية العمل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان خالد الصاوي ضيفًا على برنامج “ كلمة أخيرة ” مع الإعلامية لميس الحديدي أمس على شاشة on الفضائية، وذلك بعد عرض فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ” في دور السينمات.

اختيار خالد الصاوي لدوره في فيلم ليه تعيشها لوحدك

وتحدث خالد الصاوي عن دوره في فيلم "ليه تعيشها وحدك "، قائلا: دور هام بالنسبة لي وأحببت الفيلم، رغم اعتذاري عنه في بداية الأمر، وكنت قلقًا من الدور والتجربة وتأثيرها على شخصيتي.

وتابع:“ كنت خائفًا من الفيلم وأنه يذكرني بما حدث في حياتي، وأعيش حالة الشخصية واتقمصها بشكل كامل، لأنني ليس لدي سوى التمثيل والأداء والاتقان وأن أقدم فيه كل ما لدي”.



كما وجه خالد الصاوي الشكر للشركة المنتجة وصناع الفيلم قائلًا: "لما أبديت قلقي من العمل ومخاوفي من تأثري بالشخصية قالوا لي اتعب شوية بس هتعمل الدور كويس".

وواصل:" رغم كل هذه الخبرات إلا أني لازلت لا أستطيع إقامة حاجز بين التمثيل والاندماج الرهيب مع شخصية العمل".

شخصية خالد الصاوي في فيلم ليه تعيشها لوحدك



وأوضح: " الشخصية قريبة مني لأني أمام شخص لا يريد الاعتراف بالسن ورغم أني أعترف بالسن كرقم لكن التصرفات والشخصية لا تواكب السن فأنا أتممت 60 عاما ورغم ذلك لا أستطيع تصديق ذلك لأن الشخصية أعيل من هذا السن بكثير".

نجوم فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري

أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي، من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، التي تقع في حب رجل بعمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي، وهو ما ظهر خلال الإعلان.