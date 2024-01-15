نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس مكي: فخورة بالعمل مع الزعيم.. و"لن أعيش في جلباب أبي" محطة مهمة في مسيرتي الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة إيناس مكي عن تجربتها مع الفنان عادل إمام قائلة: "لي ذكريات رائعة مع الزعيم وأنا في قمة سعادتي عندما تحدث عني أنني من الوجوه الجديدة المتميزة".

تصريحات إيناس مكي

وعن فيلم هالو أمريكا قالت خلال حلولها ضيفة ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي: "الفيلم تضمن كواليس رائعة أثناء التصوير، وفي هذا الوقت تناقش الزعيم عادل إمام مع المخرج نادر جلال عن أهمية مشاركتي في الفيلم".

إيناس مكي والإعلامي عمرو الليثى

وأشارت إلى أن نجاح شخصية أمينة بمسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” أحدث حالة خاصة وقوية جدًا في مصر والعالم العربي، وسط سعادة وفرحة مخرج العمل والنجم نور الشريف، وأصبحت مقولة "الحاج عبّد الغفور" التي أقولها بطريقة معينة على لسان الجميع.

إيناس مكي: أحب تقديم أعمال كوميدية.. وأعشق شويكار وفؤاد المهندس

وأضافت "مكي":" أحب أن أقدم أعمال كوميدية وهناك أعمال جديدة كوميدي، وأنا من عشاق شويكار وفؤاد المهندس مرورا بالجيل الجديد ومنهم، نجوم تياترو مصر"

إيناس مكي: قدمت أعمالًا لا تنسى في مسيرتي المهنية

وعن دورها بمسلسل سرايا حمدين قالت: "عُدت بهذا العمل ٢٠١٤ وأيضًا قدمت أعمالًا لا تنسى في مسيرتي المهنية ومنها "أوان الورد" و"التؤام وناس وناس".