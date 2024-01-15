نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش فنون تشكيلية بمناسبة أعياد الشرطة وثورة يناير بثقافة الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الاسماعيلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم برعاية وزارة الثقافة باقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ورشة فنية بمناسبة أعياد الشرطة وثورة ٢٥ يناير

نظم قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الاسماعيلية ورشة أعياد الشرطة وثورة 25 يناير، بدأت أعمال الورشة بنذة تعريفية عن عيد الشرطة وثوره 25 يناير وأسباب اختيار هذا لعيد الشرطة تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية من مجهود لحماية الشعب والحفاظ سلامتهم والحفاظ على الممتلكات الدوله والأموال العامة.

الورشة تدريب الفنانة إيمان يحيى سلام موجه تربية فنية وتستمر الورشة حتي يوم الأربعاء الموافق 17يناير 2024 بقصر ثقافة الإسماعيلية.

معلومة فى موسوعة أسرار عالم الحيوان

كما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية فقرة بعنوان “معلومة في موسوعة أسرار عالم الحيوان” أبرزها “الزرافة “ ترجمة تراجي فتحي، تناولت المعلومة النقاط التالية:” عالم الزراف، أين يعيش الزراف، وتاريخ الزرافة، تركيب جسم الزرافة وطولها ووزنها، أنواع الزراف، طعام الزراف، حياة الزرافة، أسرار الزراف”.

الأمسية الشعرية الاسبوعية لنادي أدب الإسماعيلية

من ناحية أخرى، نظم قصر ثقافة الاسماعيلية الأمسية الشعرية الاسبوعية لنادى ادب الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن سلطان، حيث استضاف النادي حفل توقيع الطبعة الثانية من رواية سبق سرى للكاتبة عبير العربي، ادار اللقاء الأديب أحمد نجم عضو مجلس إدارة نادى الأدب، بحضور لفيف من ادباء وشعراء الاسماعيلية.