نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "الحريفة" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم الحريفة إيرادات بلغت 621 ألف جنيهًا أمس في السينمات، وتجاوزت إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 8 مليون جنية.

أحداث فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".



أبطال فيلم “الحريفة”

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

سعادة نور النبوي بإشادة الجمهور بفيلم “الحريفة”



وفي سياق آخر أعرب الفنان نور النبوي عن سعادته بفرحة جمهوره وإشادتهم به في أول بطولة سينمائية له في فيلم الحريفة الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.

منشور نور النبوي

حيث نشر عبر حسابه الشخصي على حسابه موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "حب الناس نعمة كبيرة، فكرة إن الناس مبسوطالي وعيزاني أنجح شرف كبير ومسئولية أكبر أنا متشكر على كل الحب ده.

وأضاف: السبب الأول اللي خلاني أحب هذه المهنة إني أشارك في فيلم بيدي أمل ويأثر فى الأطفال وكل الناس بطريقة إيجابية زي ما كان بيحصلي وأنا صغير، إن ده حصل فى أول فيلم، كرم كبير من ربنا.

ووجه الشكر لصناع الفيلم قائلًا: عشان كده لازم أشكر كل الصناع اللي سمحولي أبقى جزء من هذا العمل المنتج أستاذ طارق الجنايني حضرتك فنان وصانع كبير والشغل معاك فخر وثقتك فيا كبيرة أوي عندي.

وأضاف:المخرج أستاذ رؤوف السيد الرحلة معاك كانت متعة وحرفيتك وشغفك كان بيحمسني على الشغل، مدير التصوير الأستاذ محمد مختار ميخا أخويا الكبير من وقت راجعين يا هوي وأنا هموت وأشتغل معاك تاني.. الشغل معاك متعة كبيرة وعينيك مفيش أحلى منها".



وتابع:" المؤلف أياد صالح بشكرك على ماجد وبشكرك على كل الأفكار والمشاعر اللي اتأثرت بيها وأنا بقرأ السيناريو".