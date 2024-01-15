نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. راغب علامة يحيي حفلًا غنائيًا في فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفلًا غنائيًا في فرنسا يوم 7 مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

الفنان راغب علامة

يشار أن الفنان راغب علامة، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في البحرين، ضمن احتفالات رأس السنة، يوم 31 من شهر ديسمبر الماضي الذي أقيم في مركز البحرين العالمي للمعارض.

آخر أعمال راغب علامة

وكانت أخر أعمال الفنان راغب علامة هي أغنية "يلا" التي طرحها بعد نجاح أغنية "في كتير حلوين"، وهي من كلمات عماد الإبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، وتم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

صناع أغنية في كتير حلوين

وأغنية "في كتير حلوين"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب في اليونان، والتي تصدّرت الترند وحققت انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.