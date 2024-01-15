نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ينعي وفاة الملحن وليد عبد العظيم

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الملحن وليد عبد العظيم، إذ غيبه الموت اليوم، وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان صحفي لها: "تنعي نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجميع الموسيقيين، الملحن وليد عبد العظيم، داعين الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

معلومات عن الملحن وليد عبد المنعم

الملحن وليد عبدالعظيم قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا شهيرة مع كبار نجوم الأغنية من بينهم مصطفى كامل، حكيم، عبدالباسط حمودة، دياب، سمسم شهاب.

أعمال الملحن الراحل وليد عبد المنعم

ومن أبرز أغاني الملحن الراحل: "أنا مش عارفني، مين غيرك فاضلي، الجو هادي خالص، سلفني ضحكتك، الإحساس نعمة" وغيرها من الأغاني.