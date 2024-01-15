منة فضالي تشارك جمهورها بصور جديدة برفقه كلبها.. وتُعلق: "الحب الحقيقي"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة منة فضالي

وظهرت منة فضالي في الصور، وهي مرتدية تي شيرت باللون الرمادي، وشورت باللون البينك، وتركت شعرها منسدلًا، وبدت وهي برفقة كلبها، وعلقت عليها قائلة: "الحب الحقيقي".

مشاركة منة فضالي في مسلسل كوبرا





وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة منة فضالي، على المشاركة في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

فيلم "في القلب"

ومن ناحية أخرى تنتظر منة فضالي عرض فيلم "في القلب" التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وهو بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور في إطار اجتماعي رومانسي.

آخر أعمال منة فضالي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي هو مسلسل "جعفر العمدة"، وهو بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقي،عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر".