المخرج عمرو عابدين استجاب لرغبات المشاهدين بإعادة عرض " فارس بلا جواد"

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أحمد جودة - القاهرة - "فارس بلا جواد" ... مواكب حضارياً لأحداث غزة



وجه الفنان القدير محمد صبحي الشكر للمخرج عمرو عابدين بعد استجابته لرغبات المشاهدين بإذاعة عرض مسلسل "فارس بلا جواد".

تصريحات محمد صبحي

وأكد الفنان محمد صبحي في تصريحات خاصة، خلال برنامج "لمن يهمه الفن" على "نغم FM" أن مسلسل فارس بلا جواد، هو فارس بلا إذاعة لأنه لم يتم إذاعته منذ فترة طويلة.

وأضاف محمد صبحي أن المسلسل مواكب حضاريا لأحداث غزة ومايحدث في فلسطين، لأن المسلسل حواره الاساسي هو استيلاء العدو الصهيوني على أرض فلسطين الغالية.

واستكمل حديثه بأن "فارس بلا جواد" من أصعب المسلسلات تحضيرًا، حيث تم تنفيذه بخمسة عشر شخصية تنكرية.

وأفاد الفنان محمد صبحي أن المسلسل تم كتابته فى 14 شهر، وتم تصويره فى 14 شهر وتم تجهيزه في ٦ شهور، بالاضافة إلى نحو شهر ونصف من التصوير الخارجي.

وكشف محمد صبحي أن هناك عمل فني جديد قريبا، يجمعه مع المخرج عمرو عابدين، وتتناول قصة إنسانية من تأليفه.

آخر أعمال محمد صبحي

ويذكر أن آخر أعمال محمد صبحي هو مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"، وتدور أحداث المسرحية حول أسرة مصرية بسيط واختلال تفكيرهم ما بين الحاضر والمستقبل، ويشهد العرض إقبال جماهيري كبير منذ إنطلاقه العام الماضي، وخاصة أن العمل عائلى ويناقش قضايا مجتمعية هامة بطريقة غنائية مميزة، يشارك في بطولتها بجانب النجم محمد صبحي الفنانة وفاء صدقي، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منه طارق ليلى فوزي، محمود ابو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجليكا ايمن، وغيرهم.

قام الفنان محمد صبحي برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.



كما ظهرت على الشاشة عبارات: لن نفرط في القضية الفلسطينية، لن نفرط في سيناء ولن ينجح العدو في مؤامرته، وستقام دولة فلسطين إذا توحد الفلسطينيون ونطق الصامتون، واسترجع محمد صبحي جملة من مسرحية "سكة السلامة": "اطلعي بقى من سكاتك... ياللي ساكتة من سنين... ارفعي بإيدك راياتك... مهما كانوا منكسين"، كما ظهر على الشاشة صورا للمسجد الأقصى.