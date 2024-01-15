نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق عمل "بيت الرفاعي" يستكملون التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة تصوير باقي مشاهد العمل؛ وذلك استعدادًا لعرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل 2024، في عدة أماكن مختلفة.

ويتواجد حاليًا صناع عمل بيت الرفاعي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير باقي مشاهد المسلسل والتي تستغرق أسبوع داخل مدينة الإنتاج، وذلك بعد الانتهاء من التصوير داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل بمنطقة نزلة السمان، إلى أن ينتقل بعدها المخرج أحمد نادر جلال لديكور آخر لتصوير مشاهد العمل.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" في إطار درامي شعبي ممزوج بنوع من الإثارة والتشويق ودراما بعيدة عن الكوميديا، ويدخل بطل العمل "كرارة" في صراع قوي مع شخصية أحمد رزق ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة "بيت الرفاعي" عدد من النجوم منهم، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

سوق الكانتو

يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك بمسلسل "سوق الكانتو" في دراما رمضان العام الماضي، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.