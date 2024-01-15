محمد أنور:" كنت بحضن الراجل بـ 40 جنيه.. وويزو اتقل من الفيل"

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد أنور، مساء اليوم ضيفاً في حلقة خاصة من برنامج "The Nine Show" للإعلامية دعاء صلاح، والذي يعرض على قناة الشمس.



وتحدث محمد أنور، عن أول عمل يعمل به قبل دخوله التمثيل وكان يعمل مع أحد الصنايعية في مهنة السقف المعلق وكان وظيفتة يحضن الراجل الذي يبني السقف بمقابل 40 جنيهاً في اليوم.

الحديث عن الفنانة ويزو

وتحدث أنور، عن الفنانة ويزو فى كواليس مسرح مصر، قائلاً: ويزو بتاكل 6 وجبات في المسرحية وجايبة شخص مسئول فقط عن أكلها، مضيفا أن ويزو تقوم بضربه في كواليس عرض المسرحية وتتسبب في جسمها بكدمات كبيرة لان إيديها اتقل من الفيل.

التنمر على فستان رانيا يوسف



وبسؤال الإعلامية دعاء صلاح عن كواليس تنمره علي الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها بأحد المهرجانات، قائلا: هى جت عفوية وكوميدية في احد المشاهد بالمسرحية ولكن إنتشرت بصورة كبيرة على السوشيال ميديا وبقت ترند، وبعدها قامت رانيا بالاتصال تلفونيا وشكرتني علي اللقطة لإنه ا بقت ترند وكانت سعيدة جدا إن قلدتها.

برنامج "The Nine Show"



برنامج "The Nine Show" من تقديم الإعلامية دعاء صلاح، ويعرض على قناة الشمس، وهو برنامج فني يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم: نيللي كريم، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، آيتن عامر، وفاء عامر، محمود الليثي، حمدي الميرغني، شيماء سيف، وغيرهم من النجوم.