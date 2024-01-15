طرح أغنيتين لإليسا ونانسي عجرم في امتحان جامعي والصدمة تعم مصر

الرياض - محمد الاطلسي - تصدّر اسم الفنانتين #نانسي عجرم و#إليسا "الترند" في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما فوجئ طلاب كلية الآداب- قسم علم النفس بجامعة الإسكندرية، بتضمين امتحان نهاية نصف العام الدراسي الجاري، كلمات أغنيتين من أشهر أعمالهما الغنائية في الفترة الأخيرة.

وفي التفاصيل، فوجئ الطلاب بالسؤال التالي: "قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح.. علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب"، ما مدى تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية "الاحتياجات".

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أمّا بخصوص إليسا، فتضمّن الامتحان نفسه سؤالاً آخر جاء فيه: "قالت الفنانة إليسا في أغنية حالة حب: "وأنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا".. يعبّر الأب وفقاً لنظرية العالم.. عن نموذج السند والدعم".

هذان السؤالان أثارا دهشة وسخرية الطلاب، وبعدما تمّ تداول صورة منهما، شنّ عدد كبير من رواد مواقع التواصل هجوماً على واضعي الامتحان، مطالبين بضرورة محاسبتهم. ومن أبرز التعليقات: "أهذا الذي نعلّمه لأبنائنا في الجامعات؟"، بينما سخر آخر: "على الطلاب أن يستمعوا جيداً لآخر أغنيات المطربين ضماناً للتفوق".

على الرغم من هذا الهجوم الذي طال واضعي الامتحان، إلاّ أنّ عميد كلية الآداب، الدكتور هاني خميس، أوضح في تصريحات إعلامية له أنّه لا توجد أدنى مشكلة في الاستعانة بأمثلة حياتية أثناء دراسة علم النفس والاجتماع، والهدف من ذلك هو ربط ما تتمّ دراسته من علوم حياتية بالواقع الذي نعيشه.