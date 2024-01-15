نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ذكرى ميلاد سمير غانم.. ما لا تعرفه عن «فطوطة» الذي أسعد الملايين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "كوميديان السينما المصرية" أو "فطوطة" أو “صانع البهجة”.. ألقاب عندما تُذكر لن يأتي إلى ذهننا سوى الفنان الراحل سمير غانم الذي يُعد أحد عمالقة الكوميديا في تاريخ الفن المصري، وصانع البهجة الذي استطاع بعبقريته كفنان أن يسعد الملايين ويصل إلى قلوب الكبار والصغار، فلا أحد يمكن أن ينسى فوازير رمضان و"فطوطة" وبدلته الخضراء التي غيرت حياته رأسًا على عقب وأكسبته شهرة واسعة، ولازال يشاهدها الكثير بحماس كما لو أنها تُعرض لأول مرة.

نشأة سمير غانم

ولد الفنان سمير غانم فى مثل هذا اليوم، 15 يناير 1937 في عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية بعد فصله من كلية الشرطة لرسوبه عامين، ثم اتجه إلى المجال الذي يبدع فيه وهو الفن، فكان أول ظهور له في فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» المكونة من جورج سيدهم والضيف أحمد، وقدما إلينا كوميديا تفاعل معها عدد كبير وارتبط بها الجمهور، حتى اشتهر ودخل عالم التمثيل وقدم أكثر من 300 عمل فني.

وقدم سمير غانم أعمالًا سينمائية تخطت الـ 150 فيلمًا، و50 مسرحية، و80 عملًا دراميًا للتلفزيون والإذاعة، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات، سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات أو مع مجموعة من نجوم الكوميديا بالستينيات والسبعينيات.

فطوطة “سمير غانم”

زيجات في حياة الفنان سمير غانم

تزوج الفنان سمير غانم خلال حياته ثلاث مرات، الأولى كانت من سيدة صومالية ولكن استغرق الزواج ما يقرب من شهرين وسرعان ما انفصلا بسبب اختلاف الطباع بينهما، أما الزيجة الثانية كانت أسبوعًا واحدًا، والثالثة كانت من حب حياته وأم بناته «دنيا» و«إيمى» وهي النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، رغم أنه كان يكبرها بأكثر من 20 عاما، إلا أنه جمعتهم قصة حب في مرحلة الطفولة وانتهت بالزواج الذي أثمر عنه النجمتان.

وفاة الفنان سمير غانم

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم 20 مايو 2021 بعد معاناته من الإصابة بفيروس كورونا وبقائه في المستشفى لمدة أسابيع هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، حتى تدهورت صحته وتوفي عن عمر يناهز 84 عاما.