في ذكري ميلاده.. محطات من حياة الفنان سمير غانم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاثنين 15 يناير ذكري ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي لا يمكن أن تتسي إطلالاته في فوازير رمضان فطوطة وبدلته الشهيرة" بدلة فطوطة"، وكان بسيط فى ارتداء ملابسه واكسسواراته سواء كان أمام الكاميرا أو خلفها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان سمير غانم..

حياة سمير غانم الشخصية

ولد الفنان سمير يوسف غانم وشهرته "سمير غانم أو فطومة" 15 يناير 1937 بمحافظة أسيوط، انضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة احتذاءً بوالده الذي كان ضابط شرطة ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين فنقل أوراق إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية كما انضم للفرق الفنية فيها، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، تزوج سمير غانم ثلاث مرات في حياته إحداهما امرأة صومالية ولم يستمر الزواج ثم تزوج من سيدة أخرى والتي لم تستمر أيضًا إلى أن تزوج من الممثلة دلال عبد العزيز وذلك بعد لقائمها معًا في مسرحية أهلا يا دكتور، وأنجبا ابنتين هما دنيا وأمل الشهيرة في التلفزيون باسم «إيمي».

مشوار سمير غانم الفني

التقى سمير غانم بـ جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها طبيخ الملايكة وروميو وجوليت، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات، انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية أهلًا يا دكتور، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة وفطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.

أشهر أفلام الفنان سمير غانم

وكان من أشهر أفلام الفنان الكبير الراحل سمير غانم التي مازالت تعرض إلى الآن هي "30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة في الليل، وحب على شاطئ ميامي، وإضراب الشحاتين، والعميل 77، وأهلا يا كابتن، ولاد الحلال"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا".