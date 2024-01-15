نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "قبل ما أمشي" لـ بهاء سلطان تتخطى حاجز مليون ونصف مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطت أغنية قبل ما أمشي الذي طرحها مؤخرًا النجم بهاء سلطان حاجز مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

كلمات أغنية قبل ما أمشي

وتقول كلمات الأغنية: قبل ما امشي عايز اسلم

عاللي جرحه في قلبي علم

ف الندالة كان معلم

دكتوراه ف خيبة الامل

اللي ساب ف القلب نغزه

لا ملامه ولا مؤاخذه

الغلاوه والمعزه

سابوا جرح ما يحتمل

تحيه لكل خيبه

كل دقة نقص عيبه

جايه مالناس القريبه

عيني عالدنيا الغريبه

تحيه لكل كدبه

الخيانه بجد صعبه

لماتيجي من الاحبه

جرح يصعب عالأطبه

بلغوه مني سلامي

و اعتذاري عن طيابتي

عن براءتي

عن سذاجتي

و الخيابه والهبل سابوا جرح ما يحتمل



آخر أعمال بهاء سلطان

وطرح منذ فترة النجم بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاح كبير، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وانتاج روتانا.

وتقول كلمات أغنية دادينا:عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.