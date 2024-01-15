نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصيلة فريده من نوعها.. تعرف على أفلام سمير غانم في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الاثنين 15 يناير ذكري ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي لا يمكن أن تتسي إطلالاته في فوازير رمضان فطوطة وبدلته الشهيرة" بدلة فطوطة"، وكان بسيط فى ارتداء ملابسه واكسسواراته سواء كان أمام الكاميرا أو خلفها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية افلام الفنان سمير غانم..

الأفلام شارك فيها سمير غانم

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