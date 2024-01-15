نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أول أفلام سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الاثنين 15 يناير ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي لا يمكن أن تنسى إطلالاته في فوازير رمضان فطوطة وبدلته الشهيرة" بدلة فطوطة"، وكان بسيط فى ارتداء ملابسه واكسسواراته سواء كان أمام الكاميرا أو خلفها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اول افلام الفنان سمير غانم..

أول أفلام سمير غانم

قدم سمير غانم أول أفلامه “القاهرة في الليل” عام 1963 وبعده، مدرسة المشاغبين، أميرة حبى أنا، الكداب، البعض يذهب للمأذون مرتين، سمير غانم هو الممثل الوحيد الذي قدم أعمال مقاولات وجعل لها تاريخًا، حتى أصبح ملك من ملوك الكوميديا في السينما وجعل الجمهور يشاهد أفلام المقاولات ويتذكرها وكأنها جزء من التاريخ، سمير غانم قدم دور الرجل الثاني ودور البطولة وأدوار الشرف وفي كل مرة كان يظهر فيها أيًا كان حجم الدور كان يجذب الكاميرا والجمهور وكان هو صاحب المشهد.

حياة سمير غانم الشخصية

ولد الفنان سمير يوسف غانم وشهرته "سمير غانم أو فطومة" 15 يناير 1937 بمحافظة أسيوط، انضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة احتذاءً بوالده الذي كان ضابط شرطة ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين فنقل أوراق إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية كما انضم للفرق الفنية فيها، تزوج سمير غانم ثلاث مرات في حياته إحداهما امرأة صومالية ولم يستمر الزواج ثم تزوج من سيدة أخرى والتي لم تستمر أيضًا إلى أن تزوج من الممثلة دلال عبد العزيز وذلك بعد لقائمها معًا في مسرحية أهلا يا دكتور، وأنجبا ابنتين هما دنيا وأمل الشهيرة في التلفزيون باسم «إيمي».

تكريم رئاسي لـ اسم سمير غانم

أصيب سمير غانم بفيروس كورونا في أبريل من عام 2021، وتطور الأمر وأدى إلى مضاعفات كبيرة أدت في النهاية إلى وفاته، وبعده بشهور رحلت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بكورونا أيضا وأطلق الرئيس السيسى اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة اعلى الطريق الدائري تكريما لمشواره الفني.

أشهر أفلام الفنان سمير غانم

وكان من أشهر أفلام سمير غانم هي "30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة في الليل، وحب على شاطئ ميامي، وإضراب الشحاتين، والعميل 77، وأهلا يا كابتن، ولاد الحلال"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا".

