نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر إفيهات سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الاثنين 15 يناير ذكري ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي لا يمكن أن تتسي إطلالاته في فوازير رمضان فطوطة وبدلته الشهيرة" بدلة فطوطة"، وكان بسيط فى ارتداء ملابسه واكسسواراته سواء كان أمام الكاميرا أو خلفها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اشهر إفيهات سمير غانم..



اشهر إفيهات سمير غانم

اشتهر سمير غانم بمجموعة من الإفيهات الشهيرة التي يرددها الجمهور حتى اليوم منها إفيهاته في فيلم الزواج على الطريقة الحديثة يقول فيها: الكورة فين، أنا قريت في مجلة كروية، وفي مسرحية المتزوجون قال “حنفي عالم ذرات، عريس متين والعروسة متينة، فشر إحنا غلابة ياروحي”.

عدد زوجات سمير غانم

تزوج سمير غانم ثلاث مرات في حياته إحداهما امرأة صومالية ولم يستمر الزواج ثم تزوج من سيدة أخرى والتي لم تستمر أيضًا إلى أن تزوج من الممثلة دلال عبد العزيز وذلك بعد لقائمها معًا في مسرحية أهلا يا دكتور، وأنجبا ابنتين هما دنيا وأمل الشهيرة في التلفزيون باسم «إيمي».

أول أفلام سمير غانم

قدم سمير غانم أول أفلامه “القاهرة في الليل” عام 1963 وبعده، مدرسة المشاغبين، أميرة حبى أنا، الكداب، البعض يذهب للمأذون مرتين، سمير غانم هو الممثل الوحيد الذي قدم أعمال مقاولات وجعل لها تاريخًا، حتى أصبح ملك من ملوك الكوميديا في السينما وجعل الجمهور يشاهد أفلام المقاولات ويتذكرها وكأنها جزء من التاريخ، سمير غانم قدم دور الرجل الثاني ودور البطولة وأدوار الشرف وفي كل مرة كان يظهر فيها أيًا كان حجم الدور كان يجذب الكاميرا والجمهور وكان هو صاحب المشهد.

نبذة عن مشوار سمير غانم الفني

التقى سمير غانم بـ جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية المتزوجون، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة وفطوطة".

تكريم رئاسي لـ اسم سمير غانم

أصيب سمير غانم بفيروس كورونا في أبريل من عام 2021، وتطور الأمر وأدى إلى مضاعفات كبيرة أدت في النهاية إلى وفاته، وبعده بشهور رحلت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بكورونا أيضا وأطلق الرئيس السيسى اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة اعلى الطريق الدائري تكريما لمشواره الفني.