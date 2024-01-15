فن ومشاهير

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر إفيهات سمير غانم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أشهر إفيهات سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الاثنين 15 يناير ذكري ميلاد الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي لا يمكن أن تتسي إطلالاته في فوازير رمضان فطوطة وبدلته الشهيرة" بدلة فطوطة"، وكان بسيط فى ارتداء ملابسه واكسسواراته سواء كان أمام الكاميرا أو خلفها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اشهر إفيهات سمير غانم..

7909faf0a1.jpg


اشهر إفيهات سمير غانم

 

اشتهر سمير غانم بمجموعة من الإفيهات الشهيرة التي يرددها الجمهور حتى اليوم منها إفيهاته في فيلم الزواج على الطريقة الحديثة يقول فيها: الكورة فين، أنا قريت في مجلة كروية، وفي مسرحية المتزوجون قال “حنفي عالم ذرات، عريس متين والعروسة متينة، فشر إحنا غلابة ياروحي”.

6bdb77789e.jpg

عدد زوجات سمير غانم

 

تزوج سمير غانم ثلاث مرات في حياته إحداهما امرأة صومالية ولم يستمر الزواج ثم تزوج من سيدة أخرى والتي لم تستمر أيضًا إلى أن تزوج من الممثلة دلال عبد العزيز وذلك بعد لقائمها معًا في مسرحية أهلا يا دكتور، وأنجبا ابنتين هما دنيا وأمل الشهيرة في التلفزيون باسم «إيمي».

671.webp

أول أفلام سمير غانم

 

قدم سمير غانم أول أفلامه “القاهرة في الليل” عام 1963 وبعده، مدرسة المشاغبين، أميرة حبى أنا، الكداب، البعض يذهب للمأذون مرتين، سمير غانم هو الممثل الوحيد الذي قدم أعمال مقاولات وجعل لها تاريخًا، حتى أصبح ملك من ملوك الكوميديا في السينما وجعل الجمهور يشاهد أفلام المقاولات ويتذكرها وكأنها جزء من التاريخ، سمير غانم قدم دور الرجل الثاني ودور البطولة وأدوار الشرف وفي كل مرة كان يظهر فيها أيًا كان حجم الدور كان يجذب الكاميرا والجمهور وكان هو صاحب المشهد.

cf2f721720.jpg

نبذة عن مشوار سمير غانم الفني

 

التقى سمير غانم بـ جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية المتزوجون، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة وفطوطة".

046b919627.jpg

تكريم رئاسي لـ اسم سمير غانم

 

أصيب سمير غانم بفيروس كورونا في أبريل من عام 2021، وتطور الأمر وأدى إلى مضاعفات كبيرة أدت في النهاية إلى وفاته، وبعده بشهور رحلت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بكورونا أيضا وأطلق الرئيس السيسى اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة اعلى الطريق الدائري تكريما لمشواره الفني.

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا