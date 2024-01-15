فيلم "الحريفة" يتصدر منصة إكس والجمهور يعلق: عرفنا ليه الناس بتدخل الفيلم مرتين

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدر فيلم "الحريفة" تريند محركات البحث وخاصة منصه أكس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي يحقق الفيلم في دور العرض المصرية والسعودية.

وعبر الجمهور عن إعجابهم بالفيلم من خلال حساباتهم الشخصية على منصة اكس تويتر سابقًا، كما عبروا عن إعجابهم بفريق العمل وخاصة نور النبوي وأحمد غزي، مما دفع بعضهم بالقول "عرفنا ليه الناس بتدخل الفيلم مرتين".

فيلم الحريفة في دور العرض السعودية:

وفي سياق آخر احتفل النجم الشاب نور النبوي وفريق عمل فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للفيلم مساء أمس الخميس بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وحرص نور على توجيه الشكر للجمهور السعودي والمصري من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له مع البوستر الخاص بالفيلم.

منشور نور النبوي:

وكتب:" أنا وماجد من العرض الأول لفيلم الحريفة في السعودية، أستقبالكم لينا أسعدني واتمني الفيلم يعجب الجمهور السعودي، وكل حبايبنا المصريين المقيمين في كل الوطن العربي".

تفاصيل فيلم الحريفة:

تدور أحداث فيلم الحريفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها، وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات وصلت إلى أكثر من 8 مليون جنية مصري.

اشادات الجمهور بفريق عمل فيلم الحريفة:

وقد أشاد عدد كبير من الجمهور وصناع الفن والنقاد بفيلم الحريفة، وفريق العمل، وخاصة المنتج طارق الجنايني الذي دائما ما يكون تركيزه في أعماله على النجوم الشباب، وأيضًا أشاد الجمهور بموهبة نور النبوي الذي يخوض أول بطولة سينمائية له في مشواره الفني.

أبطال فيلم “الحريفة”

ويذكر أن يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.