نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات من حياة الفنان أحمد خليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى وفاة عملاق الدراما الفنان القدير أحمد خليل، الذي يعد من أهم وأبرز نجوم الدراما المصرية لأنه قدم مسيرة تاريخية كبيرة خلال مشواره الفني لينال حب وتقدير الجماهير له، واستطاع تقديم كافة الأدوار بشكل مميز ومختلف منها الدرامية والكوميدية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان احمد خليل..

حياة احمد خليل الشخصية

ولد أحمد محمد خليل إبراهيم وشهرته "احمد خليل" بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل من صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسًا، ولكن بعد أن تخرج من الثانوية العامة أصرّ على والده دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة إبنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج في معهد السينما سنة 1965، التحق بعدها بمسرح الجيب، في السبعينيات سافر إلى الخليج حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني مما أدى إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، إلا أنه شارك في أعمال متميزة منها سليمان الحلبي بدور «الجنرال الفرنسي كليبر»، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تلفزيونية، توفي يوم 9 نوفمبر 2021 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حسب مصادر إعلامية، في حين قالت مصادر أُخرى أنه توفي إثر ذبحة صدرية.

مسيرة أحمد خليل الفنية

قدم احمد خليل العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا ومن ضمن الاعمال الدرامية التي علقت مع جماهيرة إبداعه في تقديم الشخصية الشريرة صاحبة النفوذ، وأبرز ما قدمه في مسيرته "رحيل مع الشمس - مسلسل حديث الصباح والمساء - الإمام محمد عبده - فرط الرمان - الوسادة الخالية - نهاية الفصة - صقر قريش - العنكبوت - قلب إمرأة " وغيرها من الأعمال.

أبرز أعمال أحمد خليل

مسلسلات: (إلّا أنا (حكايتي مع الزمان)، خيط حرير، الوجه الآخر، الفتوة، رسايل، كأنه امبارح، الكيف، مولد وصاحبه غايب، دنيا جديدة، الحكر، الخطيئة، اتهام، أهل الهوى، الركين، ألف سلامة، الشك، الباب في الباب، الصقر شاهين، خرم إبرة، الإمام الغزالي، لسه بدري، ابن ليل، هرم الست رئيسة، ورد وشوك، إبن موت، الخفافيش، مشرفة رجل لهذا الزمان، نور مريم، كيد النسا، لحظة ميلاد، الجماعة، رحيل مع الشمس، إختفاء سعيد مهران، موعد مع الوحوش، ريش نعام، ورق التوت، الرجل والطريق، فتيات صغيرات، ورقة توت، حدف بحر، الوتر المشدود، الأشرار، ثورة وحكاية، السماح، شرف فتح الباب، رمانة الميزان، قصة الأمس، أيام الرعب والحب، قصص بوليسية، بنت من الزمن ده، نفق الشيطان)

أفلام: (سعيكم مشكور يا برو، إعدام بريء، جاءنا البيان التالي، بطل من الجنوب، كوكب الشرق، المهمة، القتل اللذيذ، امرأة فوق القمة، ناصر 56،هدى ومعالي الوزير، ضد الحكومة، فخ الجواسيس، الأراجوز، كتيبة الإعدام، ضحية حب، الأوغاد، التلاقي، مأساة الدكتور حسني، زهور برية، 3 وجوه للحب، المومياء)