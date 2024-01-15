نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكراه.. تعرف على أعمال الفنان أحمد خليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى وفاة عملاق الدراما الفنان القدير أحمد خليل، الذي يعد من أهم وأبرز نجوم الدراما المصرية لأنه قدم مسيرة تاريخية كبيرة خلال مشواره الفني لينال حب وتقدير الجماهير له، واستطاع تقديم كافة الأدوار بشكل مميز ومختلف منها الدرامية والكوميدية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اعمال الفنان احمد خليل..

أعمال أحمد خليل

مسلسلات: (إلّا أنا (حكايتي مع الزمان)، خيط حرير، الوجه الآخر، الفتوة، رسايل، كأنه امبارح، الكيف، مولد وصاحبه غايب، دنيا جديدة، الحكر، الخطيئة، اتهام، أهل الهوى، الركين، ألف سلامة، الشك، الباب في الباب، الصقر شاهين، خرم إبرة، الإمام الغزالي، لسه بدري، ابن ليل، هرم الست رئيسة، ورد وشوك، إبن موت، الخفافيش، مشرفة رجل لهذا الزمان، نور مريم، كيد النسا، لحظة ميلاد، الجماعة، رحيل مع الشمس، إختفاء سعيد مهران، موعد مع الوحوش، ريش نعام، ورق التوت، الرجل والطريق، فتيات صغيرات، ورقة توت، حدف بحر، الوتر المشدود، الأشرار، ثورة وحكاية، السماح، شرف فتح الباب، رمانة الميزان، قصة الأمس، أيام الرعب والحب، قصص بوليسية، بنت من الزمن ده، نفق الشيطان، قلب امرأة، نادي القلوب الجريحة، سكة الهلالي، سوق الخضار، عيون تائهة، أولاد الشوارع، أصعب قرار، على يا ويكا، الجبل، السيرة العاشورية، زهرة في الأرض البور، الإمام محمد عبده، الظاهر بيبرس، الست أصيلة، طائر الحب، محمود المصري، مصر الجديدة، يا ورد مين يشتريك، فارس الرومانسية، ذنوب الأبرياء، أبيض x أبيض، قمر سبتمبر، ملك روحي، بعد الطوفان، طيور الشمس، أوراق مصرية، وحلقت الطيور نحو الشرق، حرس سلاح، فارس العرب سيف الدين الحمداني، بلد المحبوب، أمر إزالة، زمن عماد الدين، قاسم أمين، ضبط وإحضار، حديث الصباح والمساء، وتاهت بعد العمر الطويل، نهر العطاء، الخير ينتصر أحيانا، ابن ماجة... القزويني، أمشير، الغالب والمغلوب، الوشاح الأبيض، الفسطاط، البحث عن السعاده، أوبرا عايدة، الحنين إلى الماضي، شفيقة وسرها الباتع، دمعة على خد الزمن، يا قلبي لا تبكي، نور القمر، الغروب لا يأتي سرا، عطشان يا صبايا، خيانة، القلب يخطىء أحيانا، دهب قشرة، أوراق من المجهول، حب تحت الحراسة، رد قلبي، وبقيت الذكريات، شيء من الخوف، الفهلوي، حكاية جواز عرندس، امرأة من زمن الحب، هاربة من الجحيم، صقر قريش، أغنية على جسر الامل، وادي فيران، المجهول، دمي ودموعي وإبتسامتي، ويبقى أمل، لعبة القرية، عباسية واحد، هوانم جاردن سيتي، أبو حنيفة النعمان، نقوش من ذهب ونحاس، إمراة مختلفة، أيام الغربة، بريق في السحاب، عندما تتحرك الجبل، الوهم والسلاح، الفرسان، المهر، بوابة الحلواني، البحث عن زوج، الوعد الحق، هنادي، من الذي لا يحب فاطمة، الطاووس، بين ثلاثة، قابيل وقابيل، مملوك في الحارة، الطوفان، حتى آخر جندي، أهلا يا جدو العزيز، حساب السنين، الساقية تدور، ملحمة الحب والرحيل، اللص الظريف، المعتمد بن عباد، رحلة عذاب، الثأر قبل الحب أحيانا، شجرة الدر، ليلة سقوط غرناطة، إصلاحية جبل الليمون، عنترة، الحقيقة.. ذلك المجهول، سليمان الحلبي، عندما يشتعل الرماد، الحب والطوفان، دعاة الحق، فرط الرمان، الوريث، الوسادة الخالية، نهاية القصة، حلم العمر كله، حلم العمر)



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