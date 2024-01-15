11 فبراير.. أحمد سعد يحيي ختام مهرجان شتاء قطر

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد سعد على إحياء حفل ختام مهرجان “شتاء قطر” 2024 والذي يقام بالتزامن مع بطولة كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا هناك بمدن لوسيل، الخور، الريان، الدوحة، والوكرة.

حفل أحمد سعد في قطر

وقد ارتبط اسم أحمد سعد بالبطولات الكبرى في دولة قطر، حيث شارك في حفلات درب لوسيل اثناء بطولة كأس العالم عام 2022، وصاحب المشجعين في المدرجات خاصة مباريات المنتخب المغربي الشقيق، واشتهر بغنائه ورقصه احتفالًا بوصول المغرب للمربع الذهبي لكأس العالم بعد فوزها على البرتغال، وقوله "ايه المغرب الحلوة دي" على نسق أغنيته الشهيرة.

وأعلنت تذكار عن موعد حفل المطرب احمد سعد يوم الأحد 11 فبراير المقبل على المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» حيث يعتبر هذا المسرح تحفة فنية بالهندسة المعمارية، وقد أُطلق عليه لقب "جوهرة كتارا" نظرًا لتصميمه المبدع فتلتقي الهندسة المعمارية الرومانية بالفن العربي الإسلامي الخالد، وصمّم لاستيعاب ما بين 3200 إلى 3900 متفرّج وتصل قدرته القصوى إلى ما يقارب 5000 متفرّج مما يجعله من اكبر المسارح الموجودة في الشرق الأوسط، ومن المقرر ان يغني «سعد» باقة من انجح اغانيه مثل: اليوم الحلو ده، وسع وسع، اختياراتي، عليكي عيون، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة التي ستطرح قريبًا.

الجدير بالذكر أن شركة «تذكار» قد اتفقت مع «قطر للسياحة» على المشاركة في مهرجان شتاء قطر المصاحب لكأس اسيا، وتقديم مجموعة من الحفلات الغنائية بداية من 27 يناير الجاري مع كلا من المطربتين السعوديتين موضي الشمراني ورحاب الشمراني، ثم المطربة اللبنانية نجوى كرم، المايسترو المغربي أمين بودشار، والمطربة نوال الكويتية.

آخر أعمال أحمد سعد



يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد مشاركته مع بهاء سلطان في أحدث أعمالهما الغنائية التي تحمل إسم كله فالصو، والمفاجأة هي مشاركة صاحبة السعادة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس معهما بالغناء، في أحدث عمل غنائي يجمعهم لأول مرة، في لقاء فنى متميز، من المتوقع له أن يحدث ردود أفعال إيجابية، وبشكل خاص بعد الاهتمام الذي حازت عليه الأغنية بعد طرح البرومو الخاص بها، على مواقع السوشيال ميديا، وانتظار الكثير من الجمهور والمعجبين لسماعها.

وأغنية كله فالصو هي الأغنية الترويجية للفيلم السينمائي الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.