في ذكراه.. تعرف عدد زوجات أحمد خليل

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى وفاة عملاق الدراما الفنان القدير أحمد خليل، الذي يعد من أهم وأبرز نجوم الدراما المصرية لأنه قدم مسيرة تاريخية كبيرة خلال مشواره الفني لينال حب وتقدير الجماهير له، واستطاع تقديم كافة الأدوار بشكل مميز ومختلف منها الدرامية والكوميدية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زوجات أحمد خليل.

زوجه أحمد خليل المصرية

تزوج الفنان أحمد خليل، من سهير البابلي، ولكنهما انفصلا بعد عامين، من هذا الزواج، مشيرًا إلى أنهم تقابلوا لأول مرة خلال تصوير أحد السهرات التليفزيونية، وكانت في البداية تعامله بشده ولكنه لم يقبل ذلك فقامت بينهما مشادة في الحديث، والتي انتهت بالزواج مع انتهاء تصوير العمل، وذلك من خلال استضافته في برنامج «باب الخلق»، المُذاع على شاشة «النهار».

زوجه أحمد خليل الألمانية

وتحدث أحمد خليل، أيضًا عن زواجه بالسيدة الألمانية، قائلًا: «لقد قام شقيقي باستضافة إحدى الفتيات الألمان في منزله لكي تزور مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت إلى ثلاثة شهور»، مشيرًا إلى أن والدته تعرفت عليها وعرفته بها حتى يتزوجها، وعلى الرغم من رفضه لهذه الفكرة في البداية، لكنه بعدما رآها في منزلهم في أحد المرات من "ظهرها"، أُعجب بها وتزوجوا سريعًا.

مسيرة احمد خليل الفنية

قدم احمد خليل العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا ومن ضمن الاعمال الدرامية التي علقت مع جماهيرة إبداعه في تقديم الشخصية الشريرة صاحبة النفوذ، وأبرز ما قدمه في مسيرته "رحيل مع الشمس - مسلسل حديث الصباح والمساء - الإمام محمد عبده - فرط الرمان - الوسادة الخالية - نهاية الفصة - صقر قريش - العنكبوت - قلب إمرأة " وغيرها من الأعمال.

من هو احمد خليل؟

ولد أحمد محمد خليل إبراهيم وشهرته "احمد خليل" بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، رفض والده أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسًا، ولكن بعد أن تخرج من الثانوية العامة أصرّ دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة، تخرج في معهد السينما سنة 1965، التحق بعدها بمسرح الجيب، في السبعينيات سافر إلى الخليج حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني.