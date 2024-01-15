في ذكراه.. أصعب مشهد فني في مسيرة أحمد خليل الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكرى وفاة عملاق الدراما الفنان القدير أحمد خليل، الذي يعد من أهم وأبرز نجوم الدراما المصرية لأنه قدم مسيرة تاريخية كبيرة خلال مشواره الفني لينال حب وتقدير الجماهير له، واستطاع تقديم كافة الأدوار بشكل مميز ومختلف منها الدرامية والكوميدية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أصعب مشهد فني في مسيرة أحمد خليل الفنية..

أصعب مشهد فني في مسيرة احمد خليل الفنية

روى أحمد خليل عن أصعب مشهد فني قدمه في حياته، وهو مشهد ابتلاعه مسمارًا أثناء تصوير مسلسل "حديث الصباح والمساء". وقال خليل: "كان ليا حادثة مع الجماعة بتوع الأحذية دول بيتعاملوا مع مسامير صغيرة جدًا، وأثناء مشهد من المشاهد كنت بمسك مجموعة من المسامير الصغيرة، وحطيتهم في بوقي، وكنت بطلع بالمسمار وأشتغل بيه، ففيه مسمار منهم دخل جوه، والأستاذ موقفش تصوير".

عدد زوجات أحمد خليل

تزوج الفنان أحمد خليل، من سهير البابلي، ولكنهما انفصلا بعد عامين، من هذا الزواج، مشيرًا إلى أنهم تقابلوا لأول مرة خلال تصوير أحد السهرات التليفزيونية، وكانت في البداية تعامله بشده ولكنه لم يقبل ذلك فقامت بينهما مشادة في الحديث، والتي انتهت بالزواج مع انتهاء تصوير العمل، أيضًا تزوج بالسيدة الألمانية، قال عنها: «لقد قام شقيقي باستضافة إحدى الفتيات الألمان في منزله لكي تزور مصر، والزيارة كان مقررًا لها 10 أيام وامتدت إلى ثلاثة شهور»، مشيرًا إلى أن والدته تعرفت عليها وعرفته بها حتى يتزوجها، وعلى الرغم من رفضه لهذه الفكرة في البداية، لكنه بعدما رآها في منزلهم في أحد المرات من "ظهرها"، أُعجب بها وتزوجوا سريعًا.

أبرز أعمال أحمد خليل

مسلسلات: (إلّا أنا (حكايتي مع الزمان)، خيط حرير، الوجه الآخر، الفتوة، رسايل، كأنه امبارح، الكيف، مولد وصاحبه غايب، دنيا جديدة، الحكر، الخطيئة، اتهام، أهل الهوى، الركين، ألف سلامة، الشك، الباب في الباب، الصقر شاهين، خرم إبرة، الإمام الغزالي، لسه بدري، ابن ليل، هرم الست رئيسة، ورد وشوك، إبن موت، الخفافيش، مشرفة رجل لهذا الزمان، نور مريم، كيد النسا، لحظة ميلاد، الجماعة، رحيل مع الشمس، إختفاء سعيد مهران، موعد مع الوحوش، ريش نعام، ورق التوت، الرجل والطريق، فتيات صغيرات، ورقة توت، حدف بحر، الوتر المشدود، الأشرار، ثورة وحكاية، السماح، شرف فتح الباب، رمانة الميزان، قصة الأمس، أيام الرعب والحب، قصص بوليسية، بنت من الزمن ده، نفق الشيطان)

أفلام: (سعيكم مشكور يا برو، إعدام بريء، جاءنا البيان التالي، بطل من الجنوب، كوكب الشرق، المهمة، القتل اللذيذ، امرأة فوق القمة، ناصر 56،هدى ومعالي الوزير، ضد الحكومة، فخ الجواسيس، الأراجوز، كتيبة الإعدام، ضحية حب، الأوغاد، التلاقي، مأساة الدكتور حسني، زهور برية، 3 وجوه للحب، المومياء).

من هو أحمد خليل؟

ولد أحمد محمد خليل إبراهيم وشهرته "احمد خليل" بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، رفض والده أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسًا، ولكن بعد أن تخرج من الثانوية العامة أصرّ دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل، ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة، تخرج في معهد السينما سنة 1965، التحق بعدها بمسرح الجيب، في السبعينيات سافر إلى الخليج حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني.

مسيرة أحمد خليل الفنية

قدم احمد خليل العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا ومن ضمن الاعمال الدرامية التي علقت مع جماهيرة إبداعه في تقديم الشخصية الشريرة صاحبة النفوذ، وأبرز ما قدمه في مسيرته "رحيل مع الشمس - مسلسل حديث الصباح والمساء - الإمام محمد عبده - فرط الرمان - الوسادة الخالية - نهاية الفصة - صقر قريش - العنكبوت - قلب إمرأة " وغيرها من الأعمال.