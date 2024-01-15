عمرو عبد العزيز يتذكر سمير غانم في عيد ميلاده بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - تذكر الفنان عمرو عبد العزيز الفنان القدير الراحل سمير غانم والتي تحل ذكري عيد ميلاده اليوم حيث أعاد نشر فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإحدي مشاهده التي كانت تجمع بين الثلاثي المرح وعلق عليها " النهارده ١٥ يناير عيد ميلاد حبيب قلبى الغالي العبقري استاذ سمير غانم

عيدك سعيد فى الجنة"

آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز مسلسل " رمضان كريم " الجزء الثاني والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

أبطال مسلسل " رمضان كريم الجزء الثاني"

شارك في بطولة مسلسل " رمضان كريم الجزء الثاني" الفنان القدير سيد رجب والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة القديرة سلوي محمد علي والفنان كريم عفيفي والفنان محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين والفنانات وتغيب عن المسلسل الفنان القدير الراحل محمود الجندي الذي وافته المنية قبل تصوير مشاهده والفنانة ريهام عبد الغفور والفنانة روبي والفنانة شيرين الطحان الذي وافتها المنية قبل إستكمال تصوير مشاهدها والفنان القدير محمد محمود وعدد آخر من الفنانين والفنانات.