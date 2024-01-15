وصول عمرو وهبة العرض الخاص لفيلم “مقسوم”

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل الفنان عمرو وهبة، إلى العرض الخاص لفيلم “مقسوم” بطولة الفنانه ليلى علوي، شيرين رضا، والذي يقام الآن بإحدي مولات مدينة السادس من أكتوبر.









أحداث فيلم مقسوم





وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقةموسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.





من هم أبطال فيلم “مقسوم”

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرووهبة، ولافينيا نادر، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.





حضور العرض الخاص

وحضر العرض الخاص الفنانة سارة عبدالرحمن والفنان عمرو وهبة.



التريلر الرسمي لفيلم مقسوم





وكانت قد أطلقت شركتا "بلو برنت" و"سينرجي" التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادًا لطرحه في السينمات، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.