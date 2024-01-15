"اللهم أرحم فقيدة قلبي".. ناهد السباعي تدعي لوالدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصور لها مع والدتها تنعي فيها والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت “ناهد” على الصور قائلة:"للهم ارحم فقيدة قلبي وانس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها بقدر شوقي لها اللهم ارحم أمي واغفر لها"، مما أثار تعاطف الكثير من الجمهور معها.

بكلمات مؤثرة ناهد السباعي تنعي والدتها

وفي وقت لاحق، كشفت الفنانة ناهد السباعي عن اللحظات الأخيرة لوالدتها قبل وفاتها، والتي رحلت عن عالمنا يوم 5 ديسمبر الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة.

ونشرت السباعي مقطع فيديو يكشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة التي عاشتها المنتجة الراحلة قبل وفاتها، حيث كانت تصبر على البلاء والمرض وتحتسبه عند الله وتذكر الله كثيرًا بالإضافة لقراءتها لسورة الملك قبل رحيلها.

وجهت الفنانة ناهد السباعي رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي، معبرة عن حزنها الشديد لفقدان والدتها، وذلك من خلال مجموعة من الصور تجمعها مع والدتها وهما يرتدين الحجاب، قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

علقت ناهد السباعي على فيديو يجمعها بـ والدتها عبر حسابها الرسمي بـ “إنستجرام”، قائلة: "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".. و"بشر الصابرين" و"جزآهم بما صبروا جنة وحريرًا"، و"المبطون شهيد".

ناهد السباعي ومشاركتها في عمل فني جديد

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن انضمامها لفريق عمل مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024، بعد عدة أيام من وفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

شاركت ناهد السباعي محبيها صورة برفقة الفنان حسن الرداد، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: “بسم الله توكلنا على الله”.

الأبطال المشاركين في مسلسل محارب

مسلسل “محارب” يضم نخبة من النجوم، ومن أبرزهم: حسن الرداد، ناهد السباعي، الفنان أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي، هو مشاركتها في مسلسل "الأجهر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته عمروسعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، عمرو عبد الجليل، سارة سلامة، خالد زكي، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نورالنبوي، بدرية طلبة، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.