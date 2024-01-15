بدء انطلاق تصوير 'مسار إجبارى' وعرضه رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق أسرة عمل مسلسل “مسار إجباري” في تصوير المشاهد الأولى من العمل، المكون من 15 حلقة، حيث تعكف المخرجة نادين خان، على تصوير المشاهد بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، وجمعت المشاهد الاولى بين بطلى العمل أحمد داش وعصام عمر ومعهما الفنانة بسمة فى حضور المنتجة دينا كريم والمنتج الفنى هانى عبد الله.

تفاصيل مسلسل مسار إجباري

وتجسد الفنانة صابرين دور الأم بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحساسيس وطبيعة المواقف التي تواجهها متوقعة أن يكون أحمد داش وعصام عمر من مفاجآت دراما رمضان هذا العام.

أبطال مسلسل “مسار إجباري”

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.