ما بين تعاطف سعودي وهجوم مصري بيومي فؤاد يتصدر منصة اكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد تريند محركات البحث وخاصة منصة اكس، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها للمستشفى.

تعليقات الجمهور على تعرض بيومي فؤاد لوعكة صحيحه:

وانقسم الجمهور العربي لقسمين وخاصة الجمهور السعودي والمصري، حيث حرص عدد كبير من الجمهور على الدعاء له ولنجله بالشفاء العاجل، والبعض الآخر أخذ الأمر من أنه يفتعل التريند من أجل التعاطف وخاصة بعد أزمة الأخيرة مع محمد سلام.

بيومي فؤاد

وعلى الجانب الآخر تعاطف الجمهور السعودي بشكل كبير مع أزمة بيومي ونجله وطالبوه الدعاء له بالشفاء العاجل كما انتقدوا تعليقات البعض بالهجوم والشماتة عليه.

آخر التطورات في الحالة الصحية لبيومي فؤاد:

وقد أعلن محمد نجل الفنان بيومي فؤاد عنه تعرضه هو ووالده لوعكة صحية شديدة في الساعات الأخيرة، نقلا على أثرها إلى إحدى المستشفيات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

قيس الشيخ

وظهر بيومي فؤاد في الصور التي نشرها نجله، وهو على جهاز التنفس الصناعي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وظهر نجله أيضًا وهو على جهاز التنفس الصناعي ولم يتم الكشف أسباب الوعكة الصحية.

آخر أعمال بيومي فؤاد:

ويذكر أن شارك الفنان بيومي فؤاد مؤخرًا في بطولة فيلم" كارت شحن"، وشارك بجانبه كل من: محمد ثروت، هالة فاخر، منى جمال، عمرو رمزي، إسماعيل فرغلي، صبري عبد المنعم، سامي مغاوري، محمد يونس، ياسمين دياب، محمد توب، مصطفى بسيط، عليا يونس، ومن ناحية أخرى يحل كلا من المطرب أحمد شيبة، والفنانة الشابة فرح الزاهد.

كما يعرض له حاليًا في دور العرض فيلم "الأسكندراني" للمخرج خالد يوسف وعن رواية الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولة العمل كلًا من أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، عصام السقا، محمود حافظ، وغيرهم.

ويعرض أيضًا له فيلم "الحريفة" ويشارك في بطولته نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.