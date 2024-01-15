تفاصيل شخصية روجينا في مسلسل 'سر إلهى' رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تنافس روجينا في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل سر إلهي، ويشاركها البطولة محمد ثروت.

تفاصيل شخصية روجينا في مسلسل سر إلهى

سيظهر الثنائي روجينا والفنان محمد ثروت ‏خلال أحداث مسلسل سر إلهى متزوجان، ويمران بالعديد من الظروف الصعبة.

أبطال مسلسل سر إلهي

ومسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

أحدث أعمال روجينا

وايضا شاركت الفنانة روجينا، مؤخرًا كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "تياترو" وهو بطولة طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، مع ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم عبد العزيز مخيون، الفنان أحمد زاهر، سليمان عيد، حمدي الميرغني، حجاج عبد العظيم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وسماء إبراهيم ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

أحدث ظهور للفنانة روجينا وزوجها أشرف زكي

من ناحية أخرى، سبق وشاركت الفنانة روجينا جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أول جلسة تصوير لها في العام الجديد 2024، وظهرت فيها برفقة زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وجمعت إطلالهم بين الكلاسيكية والرومانسية، وأضاف البيانو في الخلفية لها لمسة فنية موسيقية توحي بالتناغم.

اخر اعمال روجينا

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة روجينا هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل ستهم، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشاركها البطولة كل من نانسي صلاح، أحمد الرافعي، أمير صلاح الدين، إبراهيم السمان، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ، والشيخ ياسين التهامي، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والعديد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، وكان آخر أعمالها في السينما هو فيلم مربع برمودا، تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت والذي شارك فيه مصطفى خاطر، هنا شيحة، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد جمعة، وآخرين.