شاهد.. صور العرض الخاص لفيلم "مقسوم"

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء اليوم العرض الخاص لفيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي، شيرين رضا، وسماء إبراهيم، بإحدي مولات مدينة السادس من أكتوبر.



حضور العرض الخاص

حضر العرض الخاص، الفنانة ليلى علوي، عمرو وهبة، شيرين رضا، لافينيا نادر، وجيلان علاء، سارة عبدالرحمن، سماء إبراهيم، إلهام شاهين.

أحداث فيلم مقسوم





وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقةموسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.





من هم أبطال فيلم “مقسوم”

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرووهبة، ولافينيا نادر، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.



التريلر الرسمي لفيلم مقسوم



وكانت قد أطلقت شركتا "بلو برنت" و"سينرجي" التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادًا لطرحه في السينمات، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.