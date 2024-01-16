فن ومشاهير

شاهد.. صور العرض الخاص لفيلم "مقسوم"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. صور العرض الخاص لفيلم "مقسوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء اليوم العرض الخاص لفيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي، شيرين رضا، وسماء إبراهيم، بإحدي مولات مدينة السادس من أكتوبر.

 

e2409bfa4b.jpg
38c21e620e.jpg
14428d2759.jpg
af35cad6f3.jpg


حضور العرض الخاص

 

حضر العرض الخاص، الفنانة ليلى علوي، عمرو وهبة، شيرين رضا، لافينيا نادر، وجيلان علاء، سارة عبدالرحمن، سماء إبراهيم، إلهام شاهين.

4527e1e596.jpg
af44bd858e.jpg
cc49696c63.jpg
51e4d430e9.jpg
4c19362235.jpg

أحداث فيلم مقسوم


 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقةموسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.  


 

757462e8b5.jpg
e0407e36e8.jpg
a3993a40e3.jpg
c9ed2e1c43.jpg

من هم أبطال فيلم “مقسوم”

 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرووهبة، ولافينيا نادر، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.
 

التريلر الرسمي لفيلم مقسوم
 

وكانت قد أطلقت شركتا "بلو برنت" و"سينرجي" التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادًا لطرحه في السينمات،  وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا