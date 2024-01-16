فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها (صورة)

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها مليئة بأجواء الإحتفال بعيد ميلادها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وانهالت عليها تعليقات التهنئة بعيد ميلادها وتمنيات أنه يكون عام سعيد عليها.

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منشور ياسمين عبد العزيز 

ياسمين عبد العزيز تستعد لفيلم كوميدي

 

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تغيبها عن دراما رمضان 2024 نظرا لانشغالها بفيلم سينمائي جديد بعد غياب خمس سنوات عن السينما.

 

واكدت أنه سينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

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 أخر أعمال ياسمين عبد العزيز 

 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين

 

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أحداث مسلسل ضرب نار 

 

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهرة أبو الليل وهي فتاة من شبرا، تلتقي بـ جابر أبو شديد الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، ويقع بينهما قصة حب ويتم زواجهما، إلا أن جابر يتورط في أزمة كبيرة تدخله السجن.

 

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دراما رمضان 2024

 

ومن المقرر أن تتغيب ياسمين عبد العزيز عن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بعد أن ظلت لثلاث سنوات متتالية تقدم أعمالًا درامية وهي لآخر نفس واللي مالوش كبير وآخرهم ضرب نار في رمضان الماضي وحققت بهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهم.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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