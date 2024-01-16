هذه كانت أجمل الإطلالات للنجمات بحفل جوائز "إيمي" الـ 75

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أحمد جودة - القاهرة - أقيمت فجر اليوم الأربعاء فعاليات الدورة رقم 75 لحفل جوائز اكاديمية التليفزيون "إيمي" بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، القائمة الكاملة للمكرمين من الاعمال التليفزيونية وابرز نجوم الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة، بحفل الجوائز الذي تم تأجيل انطلاقه من صيف العام الماضي بسبب ازمة اضرابات هوليوود.

واستعرضت الصحيفة البريطانية، مجموعة من اللقطات لأفضل الإطلالات التي ظهرت بها نجمات من ضيوف الحفل على السجادة الحمراء هذا العام.

واختارت الصحيفة من ضمن أفضل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بحفل جوائز إيمي هذا العام، الإطلالة الانيقة التي ظهرت بها النجمة سيلينا جوميز، واطلالة للنجمة جيسكا شاستين.

أيضا اختيرت ضمن الاطلالات الاطلالة التي ظهرت بها الممثلة الشابة سوكي واتر هاوس التي زاد الحمل من تألقها على السجادة الحمراء.

أسوأ الإطلالات

وقالت الصحيفة أنه من ضمن الإطلالات الاسوأ هذا العام في حفل جوائز ايمي، إطلالة للممثلة السمراء لافرين كوكس، وإطلالة ظهرت بها المؤثرة على مواقع التواصل ايما بروكس، وإطلالة أخرى اختيرت من ضمن الأسوأ كانت للممثلة آلي ونج الحاصلة على الجولدن جلوب هذا العام.

أيضا اختيرت من ضمن الاطلالات السيئة هذا العام، الإطلالة التي ظهرت بها الممثلة القدر أليكس بورستينـ وإطلالة الممثلة القديرة كاليستا فلوكهارت.

أبرز المكرمين

وجاءت قائمة أبرز المكرمين بالحفل لهذا العام كما يلي:

حصد جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل دراما، ماثيو ماكفاديان، من مسلسل Succession.

وحصد جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل درامي، جينفر كولايد من مسلسل The White Lotus –.

وحصد جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي الممثل جيرمي آلين وايت عن دوره في مسلسل The Bear.

وحصدت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي بدور رئيسي كونيتا برونسون عن دورها في مسلسل Abbott Elementary.

وذهبت جائزة افضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي، للممثلة ايبون موس باكراش عن دورها في مسلسل The Bear.

وذهبت جائزة افضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي لممثلة آيو ادبيري عن دورها في مسلسل The Bear.