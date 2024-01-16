نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز المكرمين بحفل جوائز "إيمي" الـ 75 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقيمت فجر اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة رقم 75 لحفل جوائز اكاديمية التليفزيون "إيمي" بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، القائمة الكاملة للمكرمين من الاعمال التليفزيونية وابرز نجوم الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة، بحفل الجوائز الذي تم تأجيل انطلاقه من صيف العام الماضي بسبب ازمة اضرابات هوليوود.

وجاءت قائمة أبرز المكرمين بالحفل لهذا العام كما يلي:حصد جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل دراما، ماثيو ماكفاديان، من مسلسل Successio.

وحصد جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل درامي، جينفر كولايد من مسلسل The White Lotus –.

وحصد جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي الممثل جيرمي آلين وايت عن دوره في مسلسل The Bear.

وحصدت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي بدور رئيسي كونيتا برونسون عن دورها في مسلسل Abbott Elementar.

وذهبت جائزة افضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي، للممثلة ايبون موس باكراش عن دورها في مسلسل The Bear.

وذهبت جائزة افضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي لممثلة آيو ادبيري عن دورها في مسلسل The Bear.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني لممثل بول والتر هيوسر عن دوره في Black Bird.