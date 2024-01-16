طه دسوقي يكشف كواليس تحضيره لشخصية "نديم" في مسلسل "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان طه دسوقي، ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" مساء أمس، مع الإعلامية إسعاد يونس، وكشف خلال اللقاء عن كواليس تحضيره لشخصية “نديم” التي يقدمها في مسلسل “حالة خاصة”.

تصريحات طه دسوقي

وقال طه دسوقي أنه اكتسب الكثير من المعلومات عن التوحد، مُضيفًا:" كنت زي ناس كتير فكرتي عن التوحد قليلة جدًا، لما بدأت أجهز الشخصية رحت جمعية خاصة بحالات التوحد، واشتغلت مع مدرب تمثيل".



تدور قصة مسلسل حالة خاصة حول حكاية حول المحامي نديم أبو سريع الشاب المصاب بالتوحد ويمتلك قدرات خاصة، وقصته في محاولة العمل بمكتب محاماة شهير، وكيف أقنع محامية كبيرة به رغم رفضها في البداية له، وما يقابله في حياته اليومية، وتنافسه مع باقي زملائه، ويلتحق بالعمل في مكتب (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

أبطال مسلسل حالة خاصة



يشار إلى أن مسلسل حالة خاصة من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم، «طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.



موعد عرض الحلقتين الـ 5 و6 من مسلسل “حالة خاصة”

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الـ 5 والـ6 من مسلسل حالة خاصة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير 2024، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بعد منتصف الليل عبر منصة watchit.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة



ويتم عرض حلقتين من مسلسل حالة خاصة في يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة في تمام 12 صباحًا، ويتكون العمل من 10 حلقات فقط.

مواعيد برنامج صاحبة السعادة



يعرض البرنامج يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشر مساءً على قناة Dmc.