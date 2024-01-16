وفاة الموسيقار جلال فودة.. وتركي آل الشيخ ينعيه

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الموسيقار الكبير جلال فودة عازف الجيتار في الفرقة الماسية بقيادة المايسترو أحمد فؤاد حسن، وأعلن نبأ وفاته نجله هاني فودة.

نعي تركي آل الشيخ للموسيقار جلال فودة

وعبر المستشار تركي آل الشيخ عن حزنه لوفاة جلال فودة حيث نشر صور برفقة الموسيقار الراحل، عبر صفحته على فيسبوك، وعلق: "أتقدم بخالص العزاء لعائلة الأستاذ والموسيقي الكبير جلال فودة رحمه الله في وفاته.. الأستاذ جلال له مكانة كبيرة في قلبي.. سأنام اليوم حزين.. ولكن لا أقول إلا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".



نجل جلال فودة يعلن وفاته

وكان قد أعلن هاني فودة عن وفاة والده، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون..يا إيتها النفس المطمئنة، أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي توفي إلي رحمة الله والدي جلال فودة، صلاة الجنازة بإذن الله بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري".