نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عدة تأجيلات.. محمد هنيدي يوشك على الانتهاء من تصوير فيلم " الجواهرجي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوشك الفنان محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلم “الجواهرجي”، ولم يتبقى له سوى يوم واحد فقط، وينتهي تمامًا من التصوير، وتشاركه البطولة الفنانة منى زكي، حيث تم تأجيل التصوير أكثر من مرة بسبب وفاة الفنان أحمد حلاوة.

نجوم فيلم الجواهرجي

يشارك في بطولة فيلم الجواهرجي كل من: محمد هنيدى، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

أحداث فيلم الجواهرجي

وتدور أحداث فيلم “ الجواهرجي ” في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ضمن أحداث الفيلم.

التعاون الثاني بين محمد هنيدي ومنى زكي

ويعد فيلم الجواهرجي، التعاون الثاني بين منى زكي ومحمد هنيدي، حيث جمعهما فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عام 1998، الذي حقق نجاح كبير، بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل، ومن إخراج سعيد حامد.

آخر أعمال محمد هنيدي

شارك محمد هنيدي مؤخرًا في السينما بفيلم “مرعي البريمو”، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وشارك في العمل غادة عادل، محمود حافظ، لطفي لبيب، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد بدير، محمد محمود، أحمد سلطان، محسن منصور، إنجي علاء.

وتدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.