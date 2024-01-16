فن ومشاهير

غدًا.. آخر أيام عرض أوبرا الشهامة الريفية لـ بيترو ماسكاني

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستمر عروض أوبرا الشهامة الريفية لـ بيترو ماسكاني حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير الجاري، التي تنظمه وزارة الثقافة في إطار خطتها الهادفة إلى تقديم نوادر الأعمال العالمية في مختلف ألوان الفنون الجادة وانتجتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر    لفرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد.

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أحداث أوبرا الشهامة الريفية 

 

صمم الرقصات شريف رمضان، الإضاءة ياسر شعلان والديكور والجرافيك محمد عبد الرازق، تدور قصة أوبرا الشهامة الريفية في صقلية حول توريدو الذي أغرى الفتاة سانتوزا ثم هجرها من أجل حبيبته السابقة لولا، وتحاول سانتوزا الانتقام منه عن طريق كشف علاقته بحبيبته لولا فتروى تفاصيل هذه العلاقة لزوج غريمتها الذي لا يتقبل الأمر ويقتل توريدو في نزال خلف الكنيسة يوم أحد عيد الفصح.

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شخصيات أوبرا الشهامة الريفية

 

يؤدى شخصيات أوبرا الشهامة الريفية جيهان فايد بالتبادل مع جولي فيظي فى دور سانتوزا، امينة خيرت بالتبادل مع ليلي ابراهيم فى دور لوسيا، مصطفي محمد بالتبادل مع تامر توفيق فى دور الفيو، رجاء الدين احمد بالتبادل مع مصطفي مدحت فى دور توريدو، نوريستا الميرغني بالتبادل مع امينة خيرت فى دور لولا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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