نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عودتها للتمثيل.. أول صورة لحلا شيحة من كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها صورة لها، من كواليس تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي تقوم ببطولته مع الفنان خالد النبوي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت حلا شيحة الصورة عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، وظهرت فيها وهي ترتدي تي شيرت بنصف كم باللون الأسود، وبدت وهي ممسكة هاتفها، وعلقت عليها قائلة: "إمبراطورية ميم رمضان 2024".

حلا شيحة من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

"تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط أبنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.

أبطال إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" كلا من: بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، هاجر السراج ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، ويعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024.

آخر أعمال الفنانة حلا شيحة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة في الدراما هو مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا الذي عُرض عام 2020، أما آخر أعمال حلا شيحة في السينما فيلم "مش أنا"، بطولة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.