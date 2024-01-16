نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. منى عبد الغني تشارك في مسلسل "قلع الحجر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني تصوير مشاهدها في مسلسل " قلع الحجر "المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

نجوم مسلسل قلع الحجر



مسلسل "قلع الحجر" من بطولة محمد رياض وسهر الصايغ وسوسن بدر وعبد العزيز مخيون، ومن تأليف أحمد وفدي

وإخراج حسني صالح.

كواليس تصوير مسلسل قلع الحجر

أحداث مسلسل قلع الحجر

وتدور أحداث مسلسل "قلع الحجر" في إطار درامي تشويقي واجتماعي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، ومستوحي من أحداث حقيقة، وأحداثه في منطقة "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة.

تضامن منى عبد الغني مع أهل غزة

يذكر أن منى عبد الغني قد تضامنت مع الشعب الفلسطيني من خلال رفضها قبول هدايا عيد ميلادها والتبرع بالمال الخاص به لصالح أهالي غزة، حيث كشفت عن هذا الأمر من خلال برنامج “ الستات ما يعرفوش يكدبوا” المذاع عبر قناة Cbc الفضائية، قائلة: “أنا النهاردة عندي رسالة مش بتوصف حالي بس لكن رسالتي بتعبر عن ناس بنشوفها بقالنا كذا يوم بتتألم، بأي ذنب طفل عنده شهور يتكفن بالكفن وأطفال مجروحة جروح إحنا منقدرش نستحملها”.

وتابعت:" بنشوف فيديوهات لأمهات بتودع أطفالها بكل ثبات ويقين وهي صابرة ومنقدرش نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وبشوف صور الأطفال دي وبتخيل أحفادي، وبقعد اتخيل لو مكان الأم دي هما بجد أقوى مننا".

واستطردت:" الشعب ده قوي ومؤمن وده تصديقا لقول الله وإحنا بنموت مع كل صورة من دول وكل فيديو بشوفه ببقى عايزة أخد الأطفال دي في حضني واطبطب عليهم، طفل رضيع المفروض ميكنش بيعمل حاجة في حياته غير أنه بيلعب الطفل ده كل ذنبه أنه اتولد في دولة محتلة معندهاش لا رحمة ولا دين".