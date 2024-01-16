نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيناس مكي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة إيناس مكي، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد استضافتها في برنامج “واحد من الناس”مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتحدثت عن علاقتها بالمسرح وأصولها العائلية وعلاقتها بالفنان أحمد مكي.

تعاون إيناس مكي مع الزعيم عادل إمام

وقالت الفنانة إيناس مكي خلال حلقتها مع عمرو الليثي: "لي ذكريات رائعة مع الزعيم عادل إمام والعمل معه ممتع بشكل كبير، وأنا في قمة سعادتي عندما تحدث عني وأشار إلي أنني من الوجوه الجديدة المتميزة".

نجاح إيناس مكي في لن أعيش في جلباب أبي

كما ذكرت إيناس مكي أن نجاح شخصية "أمينة" بمسلسل "لن أعيش في جلباب ابي" أحدث حالة خاصة وقوية جدا في مصر والعالم العربي وسط سعادة وفرحة مخرج العمل والنجم نور الشريف وأصبحت مقولة "الحاج عبّد الغفور" والتي أقولها بطريقة معينة على لسان الجميع.

حب إيناس مكي للكوميديا

كما أشارت مكي أنها تحب الكوميديا وتقديم الأعمال الكوميدية بشكل كبير، قائلة: "أنا من عشاق شويكار وفؤاد المهندس مرورا بالجيل الجديد ومنهم نجوم تياترو مصر".

جذور عائلة إيناس مكي

كما كشفت ايناس مكي عن عائلتها، قائلة: "لي أخت اسمها عزة عالمة الطاقة النووية، والحمد لله أخويا أحسن تربيتنا، وفي قصة مرض أخويا أحمد مكي تخصه هو كنجم يحب يقول إيه أو ميحبش يقول إيه وهي دي التربية بتاعتنا، أنا ليا حدود تخصني وحدود مكي كنجم تخصه كنجم، وهي دي التربية بتاعت أبويا لينا اللي كان مسئول في وزارة الإعلام والثقافة".

تعاون إيناس مكي مع أحمد مكي

كما تحدثت ايناس مكي عن تعاونها الوحيد مع شقيقها أحمد مكي، قائلة: "عملت مع أحمد مكي الحاسة السابعة، من إخراجه، ولما قال بعد الفيلم إني هاقعد في البيت كان إفيه علشان الشخصية بنت لاسعة ومصلحجية ومجنونة، إنما مكنش بيتكلم بجد".