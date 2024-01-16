شمس البارودي تؤكد اعتزال حسن يوسف للفن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، اعتزال زوجها الفنان الكبير حسن يوسف للتمثيل بشكل نهائي، لعدم رغبته في الوقوف أمام الكاميرات من جديد، وذلك بعد وفاة نجله “عبد الله” غرقًا في الساحل الشمالي منذ الأشهر الماضية .

اعتزال حسن يوسف

وقالت شمس البارودي في تصريحات صحفية لها:" الفنان حسن يوسف تلقى عروضًا لأعمال فنية في الآونة الأخيرة، ولكنه لم يرغب في تقديم أعمال فنية، وقال كفاية كده ".

شمس البارودي توضح الحالة الصحية للفنان حسن يوسف

وقالت شمس البارودي خلال تصريحات صحفية إنها فوجئت بانتشار شائعة تعرض الفنان حسن يوسف لوعكة صحية، وأكدت أنه بصحة جيدة.

حسن يوسف يعيش على ذكرى نجله عبدالله

وأوضحت شمس البارودي أنهم مازالوا يعيشون على وجع فراق نجلهم “ عبدالله ” وأن الفنان حسن يوسف يعيش على ذكراه.

وفاة نجل الفنان حسن يوسف

يذكر أن عبد الله حسن يوسف قد توفى غرقًا داخل إحدى قرى الساحل الشمالي في شهر يوليو 2023، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العلمين، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن جثمانه داخل مقابر العائلة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، والذي توفى في مساء يوم السبت غرقا بسبب إصابته بمياه زائدة على الرئة.

وكان من أبرز الحاضرين لجنازة نجل حسن يوسف وشمس البارودي كلا من النجوم ميرفت أمين ومحمد فؤاد وصفاء أبو السعود، وبوسي شلبي، وأشرف زكي، والفنانة عفاف شعيب والفنان محمد لطفي، والفنان أيمن عزب.

فضلًا عن ظهور الفنانة شمس البارودي والفنان حسن يوسف في حالة انهيار شديدة حزنًا على نجلهم الأصغر.