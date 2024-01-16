نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز الداعمة لبطولات أحمد العوضي.. 3 أعمال جمعت بينهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد عدة أعوام من زواجهم دون أي مؤشرات تدل على حدوث أي خلافات حيث نشرت هذا الخبر عن طريق حسابها الشخصي مما أثار دهشة الجمهور بسبب حبهم الشديد لذلك الثنائي الذي لطالما احتل قلب الجمهور منذ تعاونهم الأول، ولذلك سنرصد لكم في هذا التقرير أبرز أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وهما كالآتي:

مسلسل ضرب نار

حيث يعتبر مسلسل "ضرب نار" آخر أعمالهما سويًا ينشأ صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات في تحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلف عن ما عرض سابقًا.

مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه في رمضان يعتبر من أحد اعمالهم سويا في 2021، بمشاركة كوكبة من النجوم وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل آخر نفس

كانت البداية التى جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من خلال مسلسل "لآخر نفس" عام 2019 والتى دارت أحداثه فى إطار درامي مشوق حول سلمى (ياسمين عبد العزيز) وهى امرأة قُتل زوجها الضابط حازم (فتحى عبد الوهاب) في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.



ياسمين عبد العزيز في صدارة محرك البحث دائمًا

تتصدر ياسمين التريند دائمًا ليست المرة الالولى لها، بل تصدرت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة وخاصة بسبب شقيقها، حيث بدأت الأزمة عندما وجه لها الأخير رسالة دعم يواسيها فيها بسبب مرضها حيث إنه علق قائلًا: "يابنتي انتي ليكي احنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين...معلش استحملي وكله هيعدي".

لترد عليه ياسمين بـ رد قوي، ثار الجدل بينهم وسبب أزمة وصدمة لمتابعيها حيث قالت: "اتوكس انت يالي بعت اختك واخدت تمنها عربية مرسيدس".

