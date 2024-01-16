نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هي ليلى عبد اللطيف التي تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد عدة أعوام من زواجهم دون أي مؤشرات تدل على حدوث أي خلافات حيث نشرت هذا الخبر عن طريق حسابها الشخصي مما أثار دهشة الجمهور بسبب حبهم الشديد لذلك الثنائي.

وفي سياق متصل، لقد تنبأت العرّافة ليلى عبد اللطيف بانفصال النجمين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في تصريحاتها الأخيرة وقد أثار هذا التنبؤ الجدل، إلا أنه تحقق بشكل مذهل بتفاصيل دقيقة اليوم الموافق ١٦ يناير تصاعدت التكهنات حول قدرة العرافة على قراءة المستقبل، ولاقى الحدث اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وأخذ يسألو ما حقيقة ليلى عبد اللطيف.

ومن ناحية أخرى،خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وردت بطريقة عفوية على توقع خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف بشأن طلاقها من الفنان أحمد العوضي خلال العام 2024 حيث نشرت ياسمين الفيديو نفسه عبر حسابها وفي التفاصيل، مرفقة إياه بتعليق: "يا ساتر يا رب.. بلاش إنتي يا ليلى".

من هي ليلى عبد اللطيف ؟

هي عالمة فلك أو عرافة لبنانية، لُقّبت بـ "سيّدة التوقعات".

لا تؤمن بقراءة فنجان القهوة أو بطاقات التارو ولا طالع أو التنويم المغناطيسي، تؤمن بأن توقعاتها قد تصيب في بعض الأحيان وتخيب أحيانًا أخرى وتقدم برنامجا على إحدى القنوات الفضائية وتظهر ضيفة في البرامج

وهناك توقعات ليلى عبد اللطيف عن العالم حدثت بالفعل، مثل:

توقع حدوث اضطراب سياسي في بعض الدول مثل فرنسا، توقع حدوث عدد من الكوارث مثل الزلازل والتي وقعت ببعض الدول مثل تركيا، توقع حدوث تطور كبير في تقنية الذكاء الاصطناعي، توقعت الاتجاه بالأنظار إلى رجل الأعمال الكندى إيلون ماسك.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز والعوضي

يعتبر مسلسل "ضرب نار" آخر أعمالها حيث، ينشأ صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات في تحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلف عن ما عرض سابقًا.



فريق عمل المسلسل "ضرب نار"

شارك العديد من الفنانين بالمسلسل من ضمنهم:" سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز"، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجى، إخراج مصطفى فكرى.

